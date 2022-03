PAK vs AUS 1st ODI At Lahore Stadium: 24 साल बाद पाकिस्‍तान दौरे पर गई ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर दौरे का शानदार आगाज किया है. अब दोनों टीमें मंगलवार (29 मार्च) से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेंगी. इस दौरे पर पहले दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे, जिसके बाद सीरीज काफी नीरस नजर आने लगी थी. लेकिन पैट कमिंस (Pat Cummins) की कप्तानी वाली कंगारू टीम ने लाहौर में खेला गया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.Also Read - PAK vs WI ODI Series Schedule: पाकिस्‍तान-विंडीज सीरीज का नया शेड्यूल जारी, कोरोना के चलते हुई थी स्‍थगित

अब कंगारू टीम को लाहौर में ही तीनों वनडे और एकमात्र टी20 मैच खेलना है. हालांकि सीमित ओवरों की कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) इस बार पैट कमिंस के साथ-साथ स्टीव स्मिथ (Steve Smith), डेविड वॉर्नर (David Warner) और मिशेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलेगा. देखें- भारत में कब और कहां देख सकते हैं, वनडे सीरीज के पहले मैच का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग. Also Read - पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा

Trophy unveiled! 🤜🏼🤛🏼 • TIKTOK presents KFC Pakistan vs Australia ODI Series 2022 •#PAKvAUS I #BoysReadyHain pic.twitter.com/HSAC7UZkih — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 28, 2022

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा? (PAK vs AUS 1st ODI Match LIVE)

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मंगलवार यानी आज 29 मार्च को खेला जाएगा.

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा? (PAK vs AUS 1st ODI Venue)

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा? (PAK vs AUS 1st ODI Timing)

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच भारत में किस चैनल पर प्रसारित होगा?

(PAK vs AUS 1st ODI TV Channel)

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच का प्रसारण सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल सोनी सिक्‍स और सोनी सिक्‍स एचडी पर प्रसारित होगा.

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से किस प्रकार देखा जा सकता है? (PAK vs AUS 1st ODI Live Streaming)

पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से सोनी लिव एप (SonyLIV App) पर देखा जा सकता है.