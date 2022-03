PAK vs AUS 1st Test At Rawalpindi Day 1 Match Report & Highlights: 24 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर क्रिकेट खेलने पहुंचे ऑस्ट्रेलिया की रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहले दिन फेंके गए 90 ओवरों में मेहमान टीम सिर्फ एक ही विकेट अपने नाम कर पाई. पाकिस्तान ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उसके बल्लेबाजों ने इसे सही साबित कर दिया. सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक (Imam Ul Haq) 132 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि दूसरे छोर पर खड़े अजहर अली (64*) भी शतक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.Also Read - PAK vs AUS 1st Test Dream11 Team Prediction: बाबर आजम को चुने कप्‍तान, ड्रीम11 टीम में इन्‍हें जरूर दें जगह !

26 वर्षीय इमाम उल का यह पहला शतक है, जबकि वह 12 टेस्ट मैच खेल रहे हैं. दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक (44) के रूप में सिर्फ एकमात्र विकेट गंवाया, जबकि स्कोरबोर्ड पर वह 245 रन टांग चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने तीन तेज गेंदबाजों को लेकर उतरने की रणनीति अपनाई लेकिन वे मेजबान बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके. उसके तीनों अनियमित स्पिनर भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए. Also Read - PAK vs AUS, 1st Test Live Streaming: भारत में किस चैनल पर आएगा पाक-ऑस्‍ट्रेलिया मुकाबला, जानें Match Timing

इमाम और अजहर दूसरे विकेट की नाबाद साझेदारी में 140 रन जोड़ चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया को पहले दिन एकमात्र सफलता स्पिनर नाथन लियोन ने दिलाई, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक को लंच से पहले 44 रन पर आउट किया. Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी बार 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था. उसके बाद से सुरक्षा कारणों से टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आई. अपने पूर्व विकेटकीपर और महान क्रिकेटर रॉड मार्श की स्मृति में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बांह पर काली पट्टी बांधकर खेला. मार्श का 74 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया.

(इनपुट: एजेंसी)