रावलपिंडी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआती दो दिनों तक विकेट के लिए तरसती दिखाई दी. शुक्रवार को मैच के पहले दिन 1 विकेट पर 245 के स्कोर से आगे खेलने आई मेजबान टीम ने उसे विकेट के लिए तरसाए रखा. दूसरे दिन उसने 476/4 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित करने तक सिर्फ 3 ही विकेट और गंवाए, जबकि (Imam Ul Haq) इमाम उल हक (157) के अलावा (Azhar Ali) अजहर अली (185) ने अपनी विशाल पारियों की बदौलत मेहमान टीम को थकाकर रख दिया. अजहल अली अपने दोहरे शतक से भले चूक गए लेकिन पाकिस्तान मजबूत स्थिति में है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम को 1 ओवर का खेल खेलने को मिला, जिसमें उसने बिना कोई विकेट गंवाए 5 रन जोड़ लिए हैं.Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: रावलपिंडी में टेस्ट मैच, पेशावर में धमाका, ऑस्ट्रेलियाई कोच Andrew McDonald बोले- हम सुरक्षित हाथों में हैं

कंगारू टीम के खिलाफ अजहर अली का यह चौथा टेस्ट शतक है, पाकिस्तान बादल छाये रहने के कारण अंतिम सत्र में पारी समाप्त घोषित की लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पारी का एक ओवर होने के बाद ही अंपायरों ने खराब रोशनी के कारण दिन का खेल समाप्त कर दिया. उस समय दिन के 15 ओवर बचे थे. उस्मान ख्वाजा (5*) रन पर खेल रहे हैं, जबकि डेविड वार्नर (David Warner) को अभी खाता खोलना है. Also Read - PAK vs AUS- Imam Ul Haq के नाबाद शतक से पाकिस्तान मजबूत, पहले दिन विकेट को तरसा ऑस्ट्रेलिया

