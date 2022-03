PAK vs AUS 1st Test At Rawalpindi Day 4 Match Report And Highlights: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के रावलपिंडी में सपाट पिच पर खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर चल पड़ा है. पाकिस्तान ने यहां बारिश से प्रभावित इस मैच में शुरुआती 3 दिनों तक बैटिंग करते हुए 476/4 पर अपनी पारी ड्रॉ की थी. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे मजबूत जबाव दिया है और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 7 विकेट गंवाकर 449 रन बना लिए हैं. वह अभी भी पाकिस्तान के पहली पारी के स्कोर से 27 रन पीछे है, जबकि अभी उसके 3 विकेट हाथ में हैं.Also Read - PAK vs AUS- Imam Ul Haq के बाद Azhar Ali ने भी ठोका डैडी हंड्रेड, पाकिस्तान का शिकंजा मजबूत

पाकिस्तान में जन्में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे, तब नुमान अली ने इमाम उल हक के हाथ में कैच कराकर उन्हें आउट कर दिया. इसके बाद (Marnus Labuschagne) मार्नस लाबुशेन भी 90 के निजी स्कोर पर शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए. Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: रावलपिंडी में टेस्ट मैच, पेशावर में धमाका, ऑस्ट्रेलियाई कोच Andrew McDonald बोले- हम सुरक्षित हाथों में हैं

इससे पहले मैदान गीला होने के कारण सुबह के सत्र में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. ऑस्ट्रेलिया की टीम 1998 के बाद पाकिस्तान में पहला टेस्ट खेल रही है. मार्नस लाबुशेन (90) ऑस्ट्रेलिया की पारी में शतक से चूकने वाले दूसरे बल्लेबाज बने जब उन्होंने नई गेंद से तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर स्लिप में कैच थमाया. ख्वाजा और डेविड वॉर्नर (68) की जोड़ी ने ओपनिंग विकेट के लिए 156 रन जोड़े थे. Also Read - PAK vs AUS- Imam Ul Haq के नाबाद शतक से पाकिस्तान मजबूत, पहले दिन विकेट को तरसा ऑस्ट्रेलिया

ट्रेविस हेड (08) सपाट पिच का फायदा उठाने में नाकाम रहे. उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को कैच थमाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम दो विकेट पर 271 रन से आगे खेलने उतरी. लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद लाबुशेन दूसरी नई गेंद से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने, जिससे स्मिथ के साथ उनकी तीसरे विकेट की 108 रन की साझेदारी का अंत हुआ.

टीम ने 15 रन बाद हेड का विकेट भी गंवा दिया. स्मिथ और कैमरून ग्रीन ने हालांकि चाय तक टीम को और झटके नहीं लगने दिए. लेकिन दिन के तीसरे और अंतिम सत्र में मेहमान टीम ने 3 विकेट और गंवाए. इनमें स्टीव स्मिथ (78) और कैमरन ग्रीन (48) को नुमान अली ने अपना शिकार बनाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम अब भी पाकिस्तान से सिर्फ 27 रन पीछे है.

मैच के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने बाकी बचे 3 विकटों के साथ ज्यादा से ज्यादा देर बल्लेबाजी करना चाहेगी. ताकि दूसरे टेस्ट से पहले वह अपने गेंदबाजों को तरोताजा बने रहने के लिए आराम दे सके. दोनों टीमों के पास अभी एक-एक पारी और बची है, जबकि मैच में अब उतना समय नहीं बचा है ऐसे में इसका ड्रॉ होना निश्चित है.