ऑस्‍ट्रेलिया की टीम (Pakistan vs Australia, 1st Test) इस वक्‍त पाकिस्‍तान के दौरे पर है जहां उन्‍हें मेजबान टीम के खिलाफ शुक्रवार से तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में उतरना है. 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्‍तान की टीम ऑस्‍ट्रेलिया को अपने घर पर बुला पाने (Australia Tour of Pakistan 2022) के लिए मना पाई है. साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद हर देश ने पाकिस्‍तान के दौरे से कन्‍नी काट ली थी. अब धीरे-धीरे सभी टीमें पाकिस्‍तान में खेलने को तैयार हो गई हैं. बाबर आजम की सेना के समक्ष पैट कमिंस के धुरंधरों की चुनौती है. पाकिस्‍तान दौरे पर ऑस्‍ट्रेलिया की टीम को तीन टेस्‍ट मैचों के बाद 29 मार्च से इतने ही मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी हैं. इसके बाद अंत में दोनों देशों का आमना-सामना 5 अप्रैल को वनडे सीरीज में होगा.Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा ? (PAK vs AUS 1st Test Match Day)

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच कब शुक्रवार चार मार्च को खेला जाएगा. Also Read - पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया ने रखा अपनी टेस्ट ट्रॉफी का नाम, दो महान लेग स्पिनरों को की समर्पित

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा ? (PAK vs AUS 1st Test Venue)

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा. Also Read - अपने 100वें टेस्‍ट में Virat Kohli पूरे करेंगे 8 हजार रन, सचिन-द्रविड़ के क्‍लब में मिलेगी जगह

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा ? (PAK vs AUS 1st Test Timing)

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगा.

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच भारत में किस चैनल पर प्रसारित होगा ?

(PAK vs AUS 1st Test TV Channel)

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज के पहले मैच का प्रसारण सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल सोनी सिक्‍स और सोनी सिक्‍स एचडी पर प्रसारित होगा.

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से किस प्रकार देखा जा सकता है ? (PAK vs AUS 1st Test Live Streaming)

ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के बीच टेस्‍ट सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से सोनी लिव एप पर देखा जा सकता है.