24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियाई टीम (PAK vs AUS) और उसके फैन्स रावलपिंडी की सपाट पिच देखकर निराश हैं. मैच का 5वां दिन जारी है और 5वें दिन तक ही दोनों टीमों की पहली-पहली पारी संपन्न हो पाई है, जबकि अब यह टेस्ट ड्रॉ की ओर है. ऐसे में पाकिस्तान की दूसरी पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को मौका मिला तो उन्होंने पंजाबी धुन पर भंगड़ा कर फैन्स का दिल जीत लिया.Also Read - PAK vs AUS- शतक से चूके Usman Khawaja, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर

गेंदबाजों के लिए इस मैच की पिच कितनी थकाऊ और उबाऊ रही होगी इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दोनों टीमों की पहली पारी पूरा होने में 300 से ज्यादा ओवर खर्च हुए. रावलपिंडी की यह पिच मैच के 5वें दिन भी सपाट बनी हुई है और बैटिंग के लिए बिल्कुल सहज दिख रही है. Also Read - PAK vs AUS- Imam Ul Haq के बाद Azhar Ali ने भी ठोका डैडी हंड्रेड, पाकिस्तान का शिकंजा मजबूत

The crowd and the camera love @davidwarner31 🕺🏼#BoysReadyHain I #PAKvAUS pic.twitter.com/UWQYAjTLsk

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 8, 2022