PAK vs AUS- Cricket Australia Announces White Ball Team Against Pakistan: 24 साल के लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार है. 4 मार्च से शुरू हो रहे इस दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अपनी सीमित ओवरों की टीम का भी ऐलान कर दिया. कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) की अगुआई में चुनी गई इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े नाम शामिल नहीं हैं. (David Warner) डेविड वॉर्नर, (Glenn Maxwell) ग्लेन मैक्सवेल, (Pat Cummins) पैट कमिंस, (Josh Hazlewood) जोश हेजलवुड और (Mitchell Starc) मिशेल स्टार्क इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि ग्लेन मैक्सवेल को छोड़कर बाकी चार खिलाड़ी यहां होने वाली टेस्ट टीम का हिस्सा हैं. कंगारू टीम इस बार यहां पूरा दौरा करेगी, जिसमें वह तीन टेस्ट, 3 वनडे और एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी.

इस दौरे की शुरुआत 4 मार्च से रावलपिंडी में होगी, जहां पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद कराची में दूसरा और लाहौर में तीसरा टेस्ट मैच आयोजित होगा. सीमित ओवरों की सीरीज के तीन वनडे और एकमात्र टी20 मैच रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे. ग्लेन मैक्सवेल मार्च के अंतिम सप्ताह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पहले ही अपनी छुट्टियां ले ली थीं.

इस दौरे के लिए सीनियर विकेटकीपर मैथ्यू वेड को भी टीम में जगह नहीं मिली है. इसका मतलब साफ है कि एकमात्र टी20 मैच में युवा विकेटकीपर जोश इंगलिस विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि वनडे सीरीज में एलेक्स कैरी इस भूमिका में दिखाई देंगे.

जिन 5 खिलाड़ियों को सीमित ओवरों की टीम में जगह नहीं मिली है. वे सभी आईपीएल में भी खेलेंगे. लेकिन माना जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन सभी खिलाड़ियों को 6 अप्रैल से पहले इस लीग में खेलने की इजाजत नहीं देगा क्योंकि उसका खिलाड़ियों के साथ पहले ही करार है कि जब तक टीम का कोई नेशनल शेड्यूल जारी है, तब तक वह अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग में खेलने की इजाजत नहीं देगा.

ऑस्ट्रेलिया की ODI और T20 टीम: एरॉन फिंच (C), सीन एबॉट, एश्टन एगर, जेसन बेहरेनडॉर्फ, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, बेन मैकडरमोट, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ , मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा.