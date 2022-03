Pakistan vs Australia, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम (National Stadium, Karachi) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने 8 विकेट खोकर 505 रन बना लिए हैं. मुकाबले के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाकिस्तानी क्रिकेटर साजिद खान (Sajid Khan) भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन की नकल उतारते नजर आ रहे हैं.Also Read - Womens World Cup 2022, NZW vs AUSW: हार से निराश न्यूजीलैंड की कप्तान Sophie Devine, शर्मनाक प्रदर्शन के लिए बल्लेबाजों को लताड़ा

दरअसल ये वाकया ऑस्ट्रेलिया की पारी के 121वें ओवर का है. दूसरी गेंद पर ट्रैविस हेड के खिलाफ साजिद खान ने पगबाधा की अपील की. अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया, जिसके बाद साजिद खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

साजिद खान ने शिखर धवन के अंदाज में अपनी जांघ पर हाथ मारा, जिसका वीडियो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

Travis Heads back 🚶🏻 @SajidKhan244 gets the breakthrough after lunch!#BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/X9n8Oj6UDv

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 13, 2022