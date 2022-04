Pakistan vs Australia: लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम ने नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. बाबर आजम (Babar Azam) ने मैच में बैक टू बैक दूसरा शतक जड़ा. जिसकी मदद से मेजबान देश सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा. हैरिस राऊफ और मोहम्‍मद वसीम जूनिया के तीन-तीन विकेट के दम पर पाकिस्‍तान की टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया को 210 रनों पर ऑलआउट कर दिया. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान बाबर आजम ने 105 रन की नाबाद पारी खेली. इसके अलावा इमाम उल हक के बल्‍ले से भी 89 रन आए. जिसकी मदद से पाकिस्‍तान ने 37.5 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया. बाबर और इमाम के बीच 190 रनों की अजेय साझेदारी बनी.Also Read - Rishabh Pant ने लचर बल्‍लेबाजी पर फोड़ा हार का ठीकरा, 'पिच लक्ष्‍य प्राप्‍त करने के लिए अनुुकूल थी'

तेज गेंदबाजों हारिस राउफ (39 रन पर तीन विकेट), मोहम्मद वसीम (40 रन पर तीन विकेट) और शाहीन शाह अफरीदी (40 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आस्ट्रेलिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 41.5 ओवर में 210 रन पर सिमट गई. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेगी एलिस पैरी : मेग लैनिंग

सीन एबट ने 40 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 49 रन की पारी खेलने के अलावा एडम जंपा (नाबाद शून्य) के साथ अंतिम विकेट के लिए 44 रन जोड़कर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया. एलेक्स कैरी 61 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोर रहे. उनके अलावा पिछले मैच के शतकवीर बेन मैकडर्मोट (36) और कैमरन ग्रीन (34) भी 20 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे. Also Read - On This Day: श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता CWC 2011, जश्‍न में डूबा था पूरा देश

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज फखर जमां (17) का विकेट जल्दी गंवा दिया था लेकिन पिछले मैच के दोनों शतकवीर बाबर और इमाम ने बड़ी शतकीय साझेदारी करके टीम को आसान जीत दिला दी. फखर को नाथन एलिस ने मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच कराया था.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसे सही साबित करने में उनके गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. आस्ट्रेलिया ने छठे ओवर में छह रन के स्कोर तक ही तीन विकेट गंवा दिए थे. अफरीदी ने मैच की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड (00) को पवेलियन भेजा जबकि हारिस ने अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज और कप्तान आरोन फिंच को पगबाधा किया जो लगातार दूसरे मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे.