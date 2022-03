Pakistan vs Australia, 3rd Test: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium, Lahore) में टेस्ट सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है. शृंखला के शुरुआती दोनों मैच ड्रॉ रहे थे. ऐसे में लाहौर टेस्ट निर्णायक बन चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को जीत के लिए 351 रन का लक्ष्य दिया. जिस वक्त मेहमान देश ने पारी घोषित की उस वक्त उसने सिर्फ 3 ही विकेट गंवाए थे. ऐसे में अंतिम दिन यह मुकाबला काफी निर्णायक बन चुका है.Also Read - PAK vs AUS: लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया 351 रन का लक्ष्य, ठोस शुरुआत

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बल्लेबाजी कोच मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और अंतिम टेस्ट में पारी घोषित करके पाकिस्तान को जीत के लिए लक्ष्य देने के फैसले को 'साहसिक' करार दिया है.

मोहम्मद यूसुफ ने 24 मार्च को प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने यह फैसला अति-आत्मविश्वास के कारण लिया. मुझे लगता है कि यह साहसिक फैसला है जो क्रिकेट और टेस्ट मैचों के लिए अच्छा है. मेरी राय में 351 रन का लक्ष्य देकर उसने साहसिक फैसला किया. हम अब दूसरा कदम उठाएंगे और इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे.लेकिन मैच का जो भी नतीजा हो, यह क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा है.''

चौथे दिन की समाप्ति तक पाकिस्तान ने बनाए 73 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रहली पारी में 391 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 268 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम ने दूसरी पारी में 227/3 का स्कोर खड़ा कर करीब चार सेशन में पाकिस्तान को जीत के लिए 351 रन का टारगेट दिया. इसके जवाब में पाकिस्तान ने चौथे दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 73 रन बना लिए हैं. फिलहाल अब्दुल्लाह शफीक (27) और इमाम उल हक (42) क्रीज पर मौजूद हैं.