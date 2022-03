Pakistan vs Australia, 3rd Test: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium, Lahore) में तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इतिहास रच दिया है. स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने दूसरी पारी में 17 रन बनाए, जिसके साथ वह टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज 8 हजार रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए.Also Read - PAK vs AUS, 3rd Test: पाकिस्तान को 4 सेशन में मिला 351 रन का टारगेट, कोच Mohammad Yousuf ने बताया ऑस्ट्रेलिया का ‘साहसिक’ फैसला

स्टीव स्मिथ ने 7वां रन पूरा करते ही यह मुकाम छू लिया. स्मिथ ने यह कारनामा 151वीं पारी में किया, जबकि श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने इसके लिए 152 पारी खेली थी. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 154, जबकि गैरी सोबर्स (Garfield Sobers) ने इस मुकाम को 158 पारियों में हासिल किया था.

151 पारी – स्टीव स्मिथ

152 पारी – कुमार संगकारा

154 पारी – सचिन तेंदुलकर

157 पारी – गैरी सोबर्स

158 पारी – राहुल द्रविड़

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 391 रन बनाए. मेजबान टीम के लिए उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 91 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 268 रन बनाए. यहां से ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर 123 रन की बढ़त आ गई.

Steven Smith surpasses Kumar Sangakkara to become the fastest player ever to 8⃣0⃣0⃣0⃣ Test runs 👏

Watch #PAKvAUS on https://t.co/CPDKNxoJ9v with a Third Test Pass for only $1.99 USD 📺#WTC23 | https://t.co/oYsGsrxCjo pic.twitter.com/EyUuZedd5g

— ICC (@ICC) March 24, 2022