पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया (Pakistan vs Australia, 1st Test) के बीच टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत शुक्रवार सुबह होने जा रही है. पाकिस्‍तान दौरे पर मौजूद ऑस्‍ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस की कप्‍तानी में मैदान में उतरने उतरेगी. वहीं, दूसरी ओर बाबर आजम के धुरंधर उनसे लोहा लेने को तैयार हैं. 24 साल बाद पड़ोसी देश का सामना कंगारुओं से अपने घर पर होने जा रहा है. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को पाकिस्‍तान में राष्‍ट्रपति के स्‍तर की सुरक्षा दी गई है. ऐसे में फैन्‍स को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है. दूसरी और ड्रीम11 (PAK vs AUS, Dream11 Team) के शौकीन फैन्‍स इस मैच के दौरान एक परफेक्‍ट टीम बनाने की कोशिश करेंगे.Also Read - PAK vs AUS, 1st Test Live Streaming: भारत में किस चैनल पर आएगा पाक-ऑस्‍ट्रेलिया मुकाबला, जानें Match Timing

मेरी ड्रीम11 टीम (PAK vs AUS 1st Test My Dream11 Prediction)

कप्‍तान: बाबर आजम Also Read - पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया ने रखा अपनी टेस्ट ट्रॉफी का नाम, दो महान लेग स्पिनरों को की समर्पित

विकेटकीपर: मोहम्‍मद रिजवान Also Read - ICC T20 Rankings: विराट टॉप-10 से बाहर, अब केएल राहुल की बारी, यहां देखें List

बल्‍लेबाज: स्‍टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशाने

ऑलराउंडर: इफतिखार अहमद, एश्‍टन एगर

गेंदबाज: जोश हेजलवुड, शाहीन अफरीदी, पैट कमिंस, नसीम शाह

पाकिस्तान के संभावित 11

मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद, फवाद आलम, अजहर अली, इफ्तिखार अहमद, नौमान अली, मोहम्मद वसीम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, जाहिद महमूद.

ऑस्ट्रेलिया के संभावित 11

डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी, एश्टन एगर, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.

लाइव स्‍ट्रीमिंग (PAK vs AUS Live Streaming)

भारतीय समयानुसार यह मैच सुबह साढ़े 10 बजे से खेला जाएगा. फैन्‍स मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल सोनी लिव व सोनी लिव एचडी पर देख सकते हैं. इसके अलावा सोनी लिव एप के माध्‍यम से मैच मोबाइल पर भी देखा जा सकेगा.