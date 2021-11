आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में शुरुआती सभी पांच मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची पाकिस्‍तान की टीम को इस नॉकआउट मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. ऑस्‍ट्र‍ेलिया की जीत के बावजूद भी शायद पूर्व भारतीय कप्‍तान गौतम गंभीर खुश नहीं हैं. गंभीर का मानना है कि कंगारू हारते तो भी उनकी संवेदना फिंच की टीम के साथ नहीं होती. स्‍पोर्ट्समैन स्‍प्रीट की याद दिलाते हुए गंभीर ने रिकी पोटिंग से सवाल पूछा कि क्‍या वो आज इसे लेकर कोई ट्वीट नहीं करेंगे.Also Read - PAK vs AUS: हसन अली के आसान कैच टपकाने से हारा पाकिस्‍तान, फैन्‍स ने कुछ यूं किया Troll

दरअसल, ये पूरा मामला डेविड वार्नर द्वारा डेड गेंद पर छक्‍का मारने से जुड़ा है. आठवें ओवर में मोहम्‍मद हफीज गेंदबाजी पर थे और वार्नर बल्‍लेबाजी कर रहे थे. उनके साथ दूसरे छोर पर स्‍टीव स्मिथ खेल रहे थे. तभी गेंद हफीज के हाथों से छूट गई और दो टप्‍पे खाने के बाद लेग साइड की तरफ पिच से बाहर जाने लगी. वार्नर पिच से बाहर चले गए और इस गेंद पर छक्‍का जड़ दिया. अंपायर ने इस गेंद को नोबॉल करार दिया. Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत, जानिए किस दिन खेला जाएगा ऐतिहासिक मुकाबला?

One of the funny moments from the T20 World Cup 2021.#DavidWarner 😂 #PAKvAUS #PAKVSAUS #T20WorldCup pic.twitter.com/2KhXIVOrf3

— Manpreet Singh CHANDU (@ManpreetChandu) November 11, 2021