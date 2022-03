PAK vs AUS- Worst Umpiring Decision in Karachi Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही हैं. पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. लेकिन इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खेल से ज्यादा पाकिस्तान के अंपायर अहसान रजा (Ahsan Raza) अपने एक खराब डिसीजन के लिए चर्चा में हैं. उन्होंने एक ऐसी अपील पर आउट दे दिया जो हास्यास्पद थी.Also Read - कराची टेस्ट: फेल हुए बाबर आजम के बल्लेबाज; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 148 पर सिमटी पाकिस्तान टीम

अब सोशल मीडिया पर लोग उनका खूब मजाक बना रहे हैं. मैच के तीसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के खिलाफ यह अपील हुई थी और इसे देख साफ ऐसा लगा जैसे अंपायर ने आंखें बंद कर इस बल्लेबाज को आउट करार दिया. Also Read - वसीम अकरम ने 'Boring' PAK vs AUS टेस्ट सीरीज के लिए PCB प्रमुख रमीज राजा की आलोचना की

मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं. इससे पहले उसने पाकिस्तान की पहली पारी को महज 148 रन पर समेट कर पहली पारी के आधार पर 408 रन की बढ़त हासिल की थी. अब तक उसकी यह बढ़त 489 की हो चुकी है. Also Read - Live Score Pakistan vs Australia, 2nd Test, Day-2: यहां देखें पाकिस्‍तान-ऑस्‍ट्रेलिया टेस्‍ट मैच का लाइव स्‍कोर

इस बीच जब पाकिस्तान की पारी जारी थी, तब मोहम्मद रिजवान के खिलाफ पैट कमिंस की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने LBW की अपील की थी. इस गेंद की इतनी ऊंचाई थी कि यह उनके पैड के आसपास नहीं बल्कि उनकी पसलियों पर लग रही थी.

यह गेंद स्टंप्स की ऊंचाई से भी करीब डेढ़ गुना ऊपर थी और बल्लेबाज ने इसे खेलने की कोशिश भी ऑफ स्टंप से बाहर आकर की थी. लेकिन इसके बावजूद अंपायर अहसान रजा ने इसे आउट देकर सभी को चौंका दिया.

यह तो अच्छा है कि क्रिकेट में इन दिनों DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) नियम है, जिससे खिलाड़ी अंपायर के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं अन्यथा रिजवान को इसी गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ता.

अंपायर के इस घटिया निर्णय को देखकर सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं नॉन स्ट्राइक ऐंड पर खड़े पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) भी हैरान थे. हालांकि रिजवान ने बिना देर किए इस पर DRS की मांग कर दी.

टीवी कैमरा में साफ था कि इस गेंद का इम्पैक्ट भी ऑफ स्टंप के बाहर था और इसकी ऊंचाई भी स्टंप्स को कोसो दूर से छोड़ रही थी, जिसके चलते उन्हें यह निर्णय बदलना पड़ा.

लेकिन सोशल मीडिया पर अंपायर अहसान रजा खूब ट्रोल हो रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर ऐसी अंपायरिंग सिर्फ मजाक की ही पात्र बनाएगी. एक फैन ने तो मजाक उड़ाते हुए लिखा, ‘अहसान रजा का मास्टर क्लास है यह.’

एक अन्य फैन ने लिखा, ‘अंपायर अहसान रजा का यह निर्णय हैरान करने वाला है.’

The most atrocious piece of judgment by the normally competent Ahsan Raza on Rizwan. The ball hit so high with Rizwan walking outside his off stump. No wonder it was shown up by DRS. This is not good. #AUSvsPAK #BoysReadyHain

— Sohaib Alvi (@SohaibAlvi) March 14, 2022