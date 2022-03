लाहौर में खेले जा रहे अंतिम और निर्णायक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सामने 351 रनों का लक्ष्य रखा है. इसके जवाब में पाकिस्तान ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मजबूत शुरुआत करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए 73 रन जोड़ लिए हैं. अब मैच के 5वें और अंतिम दिन उसे जीत हासिल करने के लिए 278 रन और बनाने होंगे. दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (27*) और इमाम उल हक (42*) नाबाद पवेलियन लौटे. अब यह मैच रोमांचक मोड़ पर है.Also Read - PCB Hall of Fame: वकार यूनिस हॉल ऑफ फेम शामिल, बोले- गर्व महसूस कर रहा हूं

इससे पहले बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) के नाबाद 104 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 227 रन बनाकर समाप्त घोषित की.

All fascinating fourth day sets up a series-deciding Day 5️⃣ in Lahore.

💯 Another ton for Khawaja.

🏏 Pakistan openers set platform.

👀 A crucial drop by Smith?

