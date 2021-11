PAK vs AUS Live, ICC T20 World Cup 2021: टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्‍तान का सामना ऑस्‍ट्रेलिया से होना है अबतक टूर्नामेंट में अजेय रही बाबर आजम की कप्‍तानी वाली पाकिस्‍तान की टीम इस नॉकआउट मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी. अबतक टूर्नामेंट में बल्‍लेबाज फखर जमां खास अच्‍छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. हालांकि कोच मैथ्‍यू हेडन का मानना है कि सेमीफाइनल में फखर जमां शानदार प्रदर्शन करेंगे. दरअसल, इस वक्‍त टीम के सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान के अलावा मध्‍यक्रम के िवस्‍फोटक बल्‍लेबाज शोएब मलिक फ्लू से जूझ रहे हैं.Also Read - अगर Babar Azam खुद को फिट रखें तो वह अपनी रिटायरमेंट तक दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार होंगे: Sunil Gavaskar

इतने अहम मैच में टीम के समक्ष पैदा हुए संकट के वक्‍त किसी अन्‍य बल्‍लेबाज को अहम भूमिका निभानी होगी. मैथ्‍यू हेडन ने कहा, "हमारे पास कुछ अविश्वसनीय युवा खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी क्रम में अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिससे टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. अगर आप गुरुवार को उन्हें बेहतर प्रदर्शन करते देखें तो हैरान मत होना, क्योंकि वह नेट्स में अच्छा अभ्यास कर रहे हैं."

PAK vs AUS Live, ICC T20 World Cup 2021: मैथ्‍यू हेडन ने कहा, "अगर आप ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा को देखें तो वह आईसीसी टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फखर के पास पाकिस्तान को अच्छी स्थिति में लाने के लिए यह एक शानदार मौका है."

न्‍यूजीलैंड की टीम ने इंग्‍लैंड को मात देकर पहले ही फाइनल का टिकट कटा लिया है. बेहद रोमांचक मैच में केन विलियमसन की टीम ने मैच को पांच विकेट से जीत लिया. अब आज का मुकाबला जीतने वाली टीम 14 नवंबर को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मैच खेलेगी.