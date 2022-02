Spin Bowling Will Be The Real Challenge In Tour Of Pakistan Says Marnus Labuschagne: 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आ रही ऑस्ट्रेलिया ने यहां के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं. टीम के युवा स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) पाकिस्तान की धरती पर पहली बार खेलेंगे. उन्होंने कहा कि वह भलिभांति जानते हैं कि यहां उन्हें वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग का सामना करना होगा, जिसके लिए वह तैयार हैं. लाबुशेन ने यह भी माना की उनकी टीम को पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ समस्या हो सकती है.Also Read - फील्डिंग के दौरान Steve Smith चोटिल, पूर्व कप्तान ने की 'फेंस बाउंड्री' की मांग

पिछले महीने एशेज में इंग्लैंड को 4-0 से रौंदने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम है. ऑस्ट्रेलिया की टीम करीब ढाई दशक लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है. ऐसे में उन्होंने माना कि अभी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह किस ढंग की चुनौती का सामना करेंगे. Also Read - PAK vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को झटका, Test Series में नहीं खेलेगा ये तेज गेंदबाज!

