Pakistan vs Australia, T20 World Cup 2nd Semifinal: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 नवंबर को टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाना है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी. पाकिस्तान ने सुपर-12 के सभी पांच मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक मुकाबला हारकर यहां पहुंचा है. पाकिस्तान ने साल 2009 में खिताब अपने नाम किया था, जबकि साल 2007 में यह टीम रनर-अप रही थी. वहीं ऑस्ट्रेलिया को साल 2010 के फाइनल मैच में श्रीलंका के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा (Brian Lara) ने इस मुकाबले को लेकर भविष्यवाणी की है. ब्रायन लारा ने बताया कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंच सकती हैं. लारा ने ट्वीट में किया, "#PAKvsAUS … मेरी भविष्यवाणी- पाकिस्तान… ऑस्ट्रेलिया एक बेहद खतरनाक टीम है और उनके पास मजबूत लाइनअप है, जो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास ऐसी गेंदबाजी और बल्लेबाजी लाइनअप है, जो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल से दूर कर सकता है."

#PAKvsAUS

My Prediction – #Pakistan #Australia is a very dangerous team. They’ve got a strong lineup that can beat anyone. But Pakistan has the bowling & batting prowess to keep them at bay & make the finals. #T20WorldCup #w88

— Brian Lara (@BrianLara) November 11, 2021