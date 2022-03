Pakistan vs Australia Test Series 2022: 24 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australia Tour of Pakistan 2022) टेस्ट क्रिकेट में अपने उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहती, जिसके साथ वह बाकी दुनिया में क्रिकेट खेलती रही है. भले ही उसकी टीम के सभी खिलाड़ी पाकिस्तान की धरती पर पहली बार क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे लेकिन इसके बावजूद वह यहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबान टीम का सूपड़ा साफ करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरेगी.Also Read - PAK vs AUS, 1st Test: पाकिस्‍तान को लगा तगड़ा झटका, तेज गेंदबाज हैरिस राउफ को हुआ कोरोना

टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) ने कहा कि 1998 के बाद पहली बार पाकिस्तान आई कंगारू टीम का लक्ष्य उसका क्लीन स्वीप करना है.

लियोन ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच से दो दिन पूर्व कहा, 'यह बहुत बड़ी चुनौती होगी लेकिन मैं यह सोचकर इस टेस्ट सीरीज में उतर रहा हूं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इसमें 3-0 से जीत दर्ज करेंगे.'

उन्होंने कहा, ‘हमने 2019 से विदेशों में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. हम यहां काफी युवा टेस्ट टीम लेकर आए हैं और हम घरेलू श्रृंखलाओं में शानदार प्रदर्शन करके यहां आए हैं.’

ऑस्ट्रेलियाई टीम रविवार को यहां पहुंची और उसे पहले टेस्ट मैच से पूर्व अभ्यास के लिए केवल तीन सत्र ही मिलेंगे. उसे 22 दिन के अंदर तीन टेस्ट मैच खेलने हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं.

टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (AUS vs PAK) के बीच तीन वनडे और एक टी20 मैच खेले जाएंगे. लियोन ने कहा, ‘हमारे पास सभी विभागों में अच्छे खिलाड़ी हैं. हम जो भी टीम उतारेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि वह अच्छी और सकारात्मक क्रिकेट खेलेगी.’

(इनपुट: भाषा)