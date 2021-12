Bangladesh vs Pakistan, 2nd Test: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में पारी और 8 रन से मात दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. पाकिस्तान ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था. ढाका में खेले गए दूसरे मुकाबले के दौरान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पीछे छोड़ दिया.

बाबर आजम (Babar Azam) ने अपने टेस्ट करियर की 8वीं गेंद पर मेहदी हसन (Mehidy Hasan) को पगबाधा आउट किया, जो उनका पहला टेस्ट विकेट रहा. वहीं विराट कोहली अब तक टेस्ट फॉर्मेट में कोई भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके हैं.Also Read - World Test Championship Point Table: भारत से एक कदम आगे पाकिस्तान, जानिए अंकतालिका में क्या है स्थिति?

बाबर आजम ने अब तक 37 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 18 गेंदें फेंकी है. दाएं हाथ से ऑफ स्पिनर बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ इसी टेस्ट में पहली बार गेंदबाजी की पहली पारी में एक ओवर डाला लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि दूसरी इनिंग की दूसरी बॉल पर उन्हें विकेट मिल गया. आजम टेस्ट में 18 गेंदें फेंक चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2 रन दिए. Also Read - PAK vs BAN, 2nd Test: एक ही मैच में Sajid Khan ने झटके 12 विकेट, Bangladesh के खिलाफ Pakistan का क्लीन स्वीप

