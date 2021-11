PAK vs NAM Dream11 Prediction PAKia vs Namibia, 31st Match, Super 12 Group 2 – Captain, Vice Captain: टी20 वर्ल्ड कप में मंगलवार को दिन के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी. टूर्नामेंट का यह 31वां मैच है, जो आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम अपने पहले तीन मैच जीतकर सेमीफाइनल की ओर मजबूती से बढ़ रही है. अगर वह आज नामीबिया को मात देती है तो फिर सेमीफाइनल में क्वॉलीफाई कर जाएगी.Also Read - IND vs NZ, Dream11 Prediction: जानिए किसे चुनें ड्रीम11 टीम का कप्तान?

यह दिन का दूसरा मैच है, जो शाम साढ़े 7 बजे खेला जाएगा. आज आबू धाबी में ही बारी-बारी खेले जाएंगे. नामीबिया को भले कमजोर टीम माना जा रहा हो. लेकिन सुपर 12 राउंड में अभी तक उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है. वह फिलहाल प्वॉइंट्स टेबल में भारत से भी ऊपर है क्योंकि उसने अब तक खेले अपने दो मैचों में से एक में जीत और एक में हार का सामना किया है. Also Read - ENG vs AUS Dream11 Team Prediction, T20 World Cup 2021: जानिए किसे चुनें ड्रीम11 टीम का कप्तान?

पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसने अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था. मैच को अंतिम क्षणों में पाकिस्तान ने भले ही आसिफ अली की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अपने नाम कर लिया लेकिन इससे पहले अपनी पारी के 18वें ओवर तक वह घोर मुश्किलों में दिख रही थी. Also Read - SA vs SL Dream11 Team Prediction: ड्रीम11 टीम में इस बल्‍लेबाज को चुना कप्‍तान तो हो जाओगे मालामाल

अगर आप इस मैच में अपनी ड्रीम 11 टीम सोच रहे हैं तो यहां से आप मदद ले सकते हैं.

PAK vs NAM PREDICTED 11

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ.

नामीबिया: क्रेग विलियम्स, माइकल वैन लिंगेन, निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), डेविड विसे, जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), जॉन फ्रिलिंक, पिकी या फ्रांस, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज.

PAK vs NAM DREAM11 FANTASY TEAM

विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवान, जैन ग्रीन

बल्लेबाज- बाबर आजम (C), क्रैग विलियम्स, फखर जमां

ऑलराउंडर- डेविड वाइस, इमाद वसीम, जेजे स्मिट,

गेंदबाज- शाहीन अफरीदी (VC), हारिस रौफ, हसन अली

Pakistan vs Namibia Full Squads

ICC T20 World Cup, Pakistan Squad: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर, हैदर अली, मोहम्मद नवाज.

ICC T20 World Cup, Namibia Squad: क्रेग विलियम्स, माइकल वैन लिंगेन, निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), डेविड विसे, जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), जॉन फ्रिलिंक, पिकी या फ्रांस, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, स्टीफन बार्ड, मॉरीशस न्गुपिता.