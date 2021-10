T20 World Cup 2021, Pakistan vs New Zealand Dream11 Team Prediction, 19th Match, Super 12 Group 2: भारत को हराकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज करने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं. अब मंगलवार को उसका दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. इस बार पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को भी करारी हार चखाने के लिए बेताब है. हाल ही में न्यूजीलैंड ने उसके घर जाकर वहां अंतिम पलों में सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से पाकिस्तान उसे बक्शने के मूड में नहीं है.Also Read - AFG vs SCO: मुजीब के पांच विकेट हॉल से जीता अफगानिस्‍तान, कप्‍तान मोहम्‍मद नबी बोले- ये रणीनीति थी कि...

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में टूर्नामेंट का यह 19वां मुकाबला शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला जाएगा. भारत को हराकर पाकिस्तान के इरादे और भी बुलंद हैं. इस जीत से पहले उसने कभी भारत को किसी वर्ल्ड कप मैच में नहीं हराया था. Also Read - Live Streaming, PAK vs NZ: पाकिस्‍तान-न्‍यूजीलैंड मैच को मोबाइल पर कैसे देखें ? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

यह मुकाबला शाम साढ़े 7 खेला जाएगा, जिसका लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं. इस मैच के सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी आप हमारी वेबसाइट https://www.india.com/hindi-news/ पर भी देख सकते हैं. इस मैच से पहले दोनों टीमों के आपस में आंकड़ों की बात करें तो दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कुल 21 टी20 मैच खेले हैं. इनमें से 11 मैच पाकिस्तान ने जबकि 10 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं. Also Read - AFG vs SCO, Highlights: मुजीब-उर-रहमान के पांच विकेट हॉल से 130 रन से जीता अफगानिस्‍तान

PAK vs NZ My Dream 11 Team:

विकेटकीपर – मोहम्मद रिजवान (C)

बल्लेबाज – बाबर आजम, केन विलियमसन (VC), मार्टिन गप्टिल, फखर जमां

ऑलराउंडर्स – जिम्मी नीशम, शादाब खआन, मिशेल सेंटनर

बॉलर्स – शाहीन अफरीदी, लॉकी फर्ग्यूसन, हसन अली

PAK vs NZ Probable Playing XIs:

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमां, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी.

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, केन विलियमसन (C), टिम सेफर्ट (WK), डेरेल मिशेल, मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, टॉड एस्टल, काइल जैमीसन, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशाम

Check Dream11 Prediction/ PAK Dream11 Team/ NZ Dream11 Team/ Pakistan Dream11 Team Prediction/ New Zealand Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ICC T20 World Cup 2021/ Fantasy Cricket Tips and more.