अपने देश में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कराने में जुटे पाकिस्तान के लिए आज एक और बड़ा दिन रहा. सीमित ओवरों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर पहुंची है. कीवी खिलाड़ियों का दल आज इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर पहुंच गया. यहां खिलाड़ियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया. कीवी टीम यहां 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.Also Read - PAK vs NZ: पाकिस्तान को नहीं मिला कोई DRS प्रोवाइडर, बिना रिव्यू खेले जाएंगे मैच

वनडे सीरीज के मुकाबले रावलपिंडी में, जबकि टी20 सीरीज के सभी मैच लाहौर में खेले जाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए उनके होटल में बायो बबल (जैव सुरक्षित माहौल) की व्यवस्था की है. न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2003 में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था. टीम इसके बाद सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं आई है. Also Read - PAK vs NZ: पड़ोसी देश पर तालिबान के कब्‍जे के बाद खतरे में न्‍यूजीलैड का पाकिस्‍तान दौरा

A warm welcome to the @BLACKCAPS

New Zealand have reached Islamabad for their three-match ODI and five-match T20I series against Pakistan. #PAKvNZ pic.twitter.com/qGQuPAcURy

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 11, 2021