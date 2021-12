New Zealand To Tour Pakistan for Test, ODI and T20I Series: टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वनडे मैच से ऐन पहले यह दौरा छोड़कर क्रिकेट जगत को हैरान करने वाली न्यूजीलैंड ने एक बार फिर इस देश में वापसी का मन बना लिया है. अब वह अगले साल दिसंबर-जनवरी (2022-23) में यहां वनडे और टी20 सीरीज के लिए फिर से दौरा करेगी. न्यूजीलैंड को इस साल अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी20i मैचों की सीरीज खेलनी थी. लेकिन पहले वनडे के टॉस से कुछ मिनट पहले उसने यहां अपनी सुरक्षा का खतरा बताते हुए यह दौरा रद्द कर दिया था.Also Read - पाकिस्तानी क्रिकेट की 21वीं सदी बाबर आजम के नाम है: वसीम अकरम

पिछला दौरा छोड़ने की भरपाई के मद्देनजर कीवी टीम पहले दिसंबर-जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके बाद अप्रैल 2021 में एक बार फिर से यह टीम यहां 5-5 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी. इस दौरे के सभी मैच पाकिस्तान में कहां और किस वक्त खेले जाएंगे अभी इसका शेड्यूल तय नहीं हुआ है. जल्दी ही दोनों बोर्ड मैचों की तारीख और स्थानों को भी तय कर लेंगे.

Brace yourselves! New Zealand to tour Pakistan for two Tests and three ODIs in December/January 2022-23 and will return in April 2023 for 10 white-ball matches. Exciting, right?#harhaalmaincricket pic.twitter.com/IRwgcOsYoq

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 20, 2021