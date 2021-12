Pakistan vs West Indies, 2nd T20I: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच कराची के नेशल स्टेडियम (National Stadium, Karachi) में टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 9 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ तीन मुकाबलों की शृंखला में मेजबान टीम ने 2-0 से कब्जा जमा लिया है. सीरीज का अंतिम मैच 16 दिसंबर से इसी मैदान पर खेला जाएगा, जिसमें वेस्टइंडीज सम्मान बचाने उतरेगी.Also Read - PAK vs WI T20I: पाकिस्तान से फिर हारा वेस्टइंडीज, सीरीज गंवाई, अब क्लीन स्वीप का खतरा

इस मुकाबले को देखने स्टेडियम में 4 हजार से भी कम फैंस पहुंचे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महीनों की कोविड-19 पाबंदियों के बाद स्टेडियम की क्षमता के शत प्रतिशत दर्शकों को आने की स्वीकृति दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिए स्टेडियम में बहुत कम लोगों के पहुंचने के बाद दर्शकों से स्टेडियम में मैच देखने के लिए आने की अपील की है. Also Read - पाकिस्तान में समलैंगिक कार्यकर्ता का अपहरण कर रेप किया गया, प्रदर्शन में शामिल होने वाली थी

दर्शकों का कम संख्या में स्टेडियम में पहुंचाना निराशाजनक है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें स्टेडियम में पहुंचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इन मैचों के लिए इतने कम दर्शकों का स्टेडियम में आना निराशाजनक है. सामान्य कीमत से आधी राशि में टिकट बेचने के बाद हमने अधिक लोगों के स्टेडियम में आने की उम्मीद की थी.’’ Also Read - PAK vs WI T2oI: पाकिस्‍तान ने दर्ज की 10 टी20 मैचों में नौवीं जीत, विंडीज को 67 रन से हराया

Incredibly sad to see an empty stadium in Karachi for the #PAKvWIt20 especially after the performance of Pakistan Team in the last month. I’m pretty sure I know why but I want to hear from you! Tell me, where is the crowd and why??

— Wasim Akram (@wasimakramlive) December 14, 2021