PAK vs NZ 2nd T20I Match Report And Highlihgts: पाकिस्तान दौरे पर गई वेस्टइंडीज को यहां मेजबान टीम के खिलाफ लगातार दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही 3 मैचों की इस सीरीज में पाकिस्तान ने 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर ली है. अब गुरुवार को होने वाले तीसरे और आखिरी मैच में उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. कराची में खेले गए इस मैच में मेहमान टीम को 9 रन से हार का सामना करना पड़ा है.Also Read - PAK vs WI T2oI: पाकिस्‍तान ने दर्ज की 10 टी20 मैचों में नौवीं जीत, विंडीज को 67 रन से हराया

पाकिस्तान ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 8 विकेट पर 172 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 163 रन बनाकर आउट हो गई. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (38), हैदर अली (31), इफ्तिखार अहमद (32) और शादाब खान (28) ने उपयोगी योगदान दिया. Also Read - PAK vs WI: संकट में पाकिस्तान-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज, Sheldon Cottrell समेत दो अन्य खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव

वेस्टइंडीज के लिए ओडियन स्मिथ ने 24 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अकील हुसैन ने 4 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया. उनके अलावा हेडन वाल्श, रोमेरियो शेफर्ड और ओशाने थॉमस ने भी 1-1 विकेट लिया. Also Read - PAK vs WI: 'इंटरनेशनल फजीहत' से बचने की कोशिश में Pakistan, सुरक्षा में लगाए जाएंगे 889 कमांडो

वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग ने 43 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जबकि रोमेरियो शेफर्ड ने आखिरी क्षणों में 19 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया.

पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 26 रन देकर 3 जबकि मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नसीम और हारिस राऊफ ने 2-2 विकेट लिए. पाकिस्तान ने पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 63 रन से जीता था.

(इनपुट: भाषा)