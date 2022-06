Pakistan vs West Indies, 3rd ODI: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज (PAK vs WI) के बीच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम (Multan Cricket Stadium) में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है, जिसमें निकोलस पूरन के तहलका मचा दिया. वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान निकोलस पूरन ने 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 48 रन देकर 4 विकेट झटके.Also Read - विराट-बाबर में कौन है शाहीन अफरीदी का फेवरेट ? पाक गेंदबाज ने दिया जवाब

यह पहली बार है, जब निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में विकेट अपने नाम किया. पूरन ने टीम को उस वक्त सफलता दिलाई, जब पाकिस्तान मैच में पकड़ बना रही थी. Also Read - बाबर आजम ने लगाई बैक-टू-बैक नौवीं फिफ्टी, बने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले बल्‍लेबाज

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) और इमाम उल हक (Imam-ul-Haq) पहले विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी कर चुके थे. 16.4 ओवर में पूरन ने फखर जमां को बोल्ड किया, जिसके साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला विकेट हाथ लगा. Also Read - Pakistan vs West Indies, 2nd ODI: बाबर-इमाम की जोड़ी ने विंडीज को किया चित, 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

First international wicket for West Indies skipper Nicholas Pooran ☝️

निकोलस पूरन यहीं पर ही नहीं रुके. इसके बाद उन्होंने इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris) को अपना शिकार बनाया, जिसने पाकिस्तान को दबाव की स्थिति में ला दिया.

✅ Wicket-keeper

✅ Batter

✅ Fielder

✅ Captain

✅ Bowler

Is there anything Nicholas Pooran can’t do?! 👀

Watch the #PAKvWI series live and on demand on

— ICC (@ICC) June 12, 2022