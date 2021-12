पाकिस्तान दौरे पर गई वेस्टइंडीज को मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. गुरुवार को खेले गए आखिरी टी20 मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. कप्तान निकोलस पूरन (64), शमाराह ब्रूक्स (49) की दमदार पारियों की बदौलत 207 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था. लेकिन पाकिस्तान ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के 87 रन और कप्तान बाबर आजम की 79 रनों की बेहतरीन पारियों की बदौलत यह टारगेट 7 गेंदें शेष रहते अपने नाम कर लिया. इस तरह पाकिस्तान ने यह टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की है.Also Read - PAK vs WI: संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम, Pakistan दौरे पर 5 और सदस्य कोरोना पॉजिटिव

इससे पहलले वेस्टइंडीज की टीम में कोविड-19 के नए मामले पाए जाने के बाद इस मैच के आयोजन पर खतरा मंडरा रहा था लेकिन आखिर में पीसीबी ने विंडीज क्रिकेट बोर्ड को इस मैच के लिए राजी कर लिया. दोनों टीम के बीच हालांकि तीन मैचों की वनडे सीरीज जून 2022 तक स्थगित कर दी गई है. Also Read - PAK vs WI, 2nd T20I: पाकिस्तान की भारी फजीहत, अपील के बावजूद स्टेडियम पहुंचे 4 हजार से भी कम फैंस

What a magnificent effort by Pakistan 👏

They chase down the target of 208 in 18.5 overs, winning the series 3-0!

📝 https://t.co/0SFIcRqfhC pic.twitter.com/Dx13KHD7YM

— ICC (@ICC) December 16, 2021