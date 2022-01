अंतर्राष्ट्रीय करियर में 104 मुकाबले खेल चुके वहाब रियाज (Wahab Riaz) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह पाकिस्तानी गेंदबाज सड़कों पर चने बेचते नजर आ रहा है. वहाब रियाज का ये वीडियो देखकर फैंस शॉक्ड हो गए. सभी को इस बात की चिंता सताते लगी कि आखिर ये तेज गेंदबाज सड़कों पर ऐसा काम करने को कैसे मजबूर हो गया…Also Read - Bride Groom Video: दुल्हन के गले में जयमाला डालने वाला था दूल्हा, तभी हुआ कुछ ऐसा कि स्टेज छोड़कर ही भाग निकला- देखें वीडियो

वहाब रियाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने खुद को 'चने वाला' बताया. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ऑर्डर देने को भी कहा है. हालांकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है, जिसे जानकर आप हंस पड़ेंगे.

दरअसल वहाब रियाज ने मजाक में इस वीडियो को पोस्ट किया है. ऐसा कतई नहीं है कि उनके अपनी जीविका कमाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है. वहाब रियाज ने खुद इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- "आपके चनों वाला चाचा ऑफ द डे. अपना ऑर्डर भेजिए. क्या बनाऊं और कितने का बनाऊं. बचपन के दिन याद आ गए मजा आ गया."

Your “Chano wala Cha-cha” of the day!

Send your orders “kia banaon aur kitnay ka banaun”? 🤣

P.S.

Loved spending some time around this special handcart reminded me of my childhood days. pic.twitter.com/gbfP2EJJso

— Wahab Riaz (@WahabViki) January 10, 2022