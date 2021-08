एहसान मनी (Ehsan Mani) तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके हैं. अब पूर्व कप्तान रमीज राजा (Ramiz Raja) का अगला अध्यक्ष बनना तय है. हालांकि रमीज 13 सितंबर से पहले पद नहीं संभाल पाएंगे. पीसीबी के चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) शेख अजमत सईद ने पीसीबी के 36वां अध्यक्ष चुनने के लिये बोर्ड के गवर्नर्स की सोमवार को बैठक बुलाई है, जिसका साफ मतलब है कि एहसान मनी के स्थान पर पीसीबी का नया अध्यक्ष 13 सितंबर तक पद नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि गवर्नर्स इस पद के लिए बोर्ड के मुख्य संरक्षक द्वारा सौंपे गये दो नामों में से किसी एक का चयन करेंगे.Also Read - Ramiz Raja का अगला PCB चीफ बनना तय, बोले- PM ने मुझे चुना है

पीसीबी के संरक्षक प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार की सुबह असद अली खान और रमीज राजा को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है. असद वरिष्ठ नौकरशाह हैं. वहीं रमीज 1992 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, जिसकी अगुवाई इमरान ने की थी. Also Read - Pakistan Cricket Board में बड़ी उथल-पुथल, Ehsan Mani ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया

