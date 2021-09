ECB Cancelled England Tour of Pakistan after New Zealand Debacle: न्‍यूजीलैंड द्वारा पाकिस्‍तान की सरजमीं पर कदम रखने के बाद बिना खेले ही सुरक्षा कारणों से वापस अपने देश लौटने के बाद अब इंग्‍लैंड से भी पड़ोसी देश के लिए बुरी खबर आई है. इंग्‍लैंड ने पाकिस्‍तान का अपना दौरा रद्द कर दिया है. ईसीबी प्रमुख नं स्‍वयं इसकी पुष्टि की है.Also Read - Live Score and Updates KKR vs RCB: शुबमन गिल-वेंकटेश अय्यर ने दिलाई शानदार शुरुआत, कोलकाता के 50 रन पूरे

ईसीबी की तरफ से कहा गया, "इसने हमारे लिए पुरुषों के टी20 विश्‍व कप की टीम के स्‍क्‍वाड के लिए जटिलता पैदा कर दी है. हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्‍तान का दौरा करना टी20 विश्‍व कप की तैयारियों के मद्देनजर आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है. विश्‍व कप में अच्‍छा प्रदर्शन करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

केवल पुरुष टीम ही नहीं बल्कि महिला टीम का दौरा भी रद्द कर दिया गया है. दोनों टीमों को अक्‍टूबर की शुरुआत में पाकिस्‍तान का दोरा करना था. ईसबीबी की तरफ से बताया गया कि क्रिकेटसर के मानसिक और शारीरिक स्‍वास्‍थ को देखते हुए ही इस टूर को रद्द करने का निर्णय लिया गया है.

इंग्‍लैंड की टीम ने आखिरी बार साल 2005 में पाकिस्‍तान का दौरा किया था. आगामी टी20 विश्‍व कप को देखते हुए रावलपिंडी में इंग्‍लैंड की पुरुष टीम को पाकिस्‍तान के खिलाफ 13 और 14 अक्‍टूबर को दो टी20 मैच खेलने थे.