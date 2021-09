Pakistan vs New Zealand: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 17 सितंबर को वनडे सीरीज की शुरुआत से कुछ देर पहले दौरे को रद्द कर दिया. न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मिले अलर्ट के बाद टीम ने यह कदम उठाया. इससे एक तरफ पाकिस्तान की भारी फजीहत हुई, वहीं दूसरी ओर फैंस भी खासा मायूस हुए हैं. सोशल मीडिया पर एक क्रिकेट फैन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टूर्नामेंट रद्द होने के बाद रोता नजर आया. इंटरव्यू के दौरान इस फैन ने न्यूजीलैंड को जमकर कोसा है.Also Read - पाकिस्तान में मेहमान टीमों को दूसरे देश के राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलती है, न्यूजीलैंड को रद्द नहीं करना था दौरा: Inzamam Ul Haq

इस क्रिकेट प्रेमी ने कहा, “इससे बड़ी मेहमाननवाजी का सबूत और क्या दें… हमने पाकिस्तान का परचम पहना हुआ है. न्यूजीलैंड का झंडा लिया है… अगर इसके ऊपर पीसीबी का और रमीज राजा का लोगो ना होता, तो फाड़ देता मैं…” Also Read - न्यूजीलैंड के अचानक दौरा रद्द करने से निराश हैं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम

इस शख्स ने आगे कहा, “पाकिस्तानी क्रिकेट लवर का… इंशाअल्लाह आईसीसी पर पूरा भरोसा है कि वो न्यूजीलैंड पर बैन लगाएंगे… आईसीसी अगर इस पर ऐक्शन ना तो हमें वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना है… पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीम है… पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि क्रिकेट होता क्या है…”

दौरा रद्द करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया, “न्यूजीलैंड सरकार की ओर से पाकिस्तान में खतरे को देखते हुए और बोर्ड सुरक्षा सलाहकार की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है कि न्यूजीलैंड की टीम दौरा को आगे जारी नहीं रखेगी.”

