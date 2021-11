PAK vs SCO Live Score, Pakistan vs Scotland, ICC T20 World Cup 2021: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के 41वें मैच में आज पाकिस्‍तान का सामना स्‍कॉटलैंड से हो रहा है. सुपर-12 का ये मैच शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्‍तान की टीम अगर यह मुकाबला जीत जाती है तो वो लीग स्‍तर में सारे मैच जीतने वाली एक मात्र टीम बन जाएगी. वो अबतक अपने सभी चार मैच जीत चुके हैं. आज उनका पांचवां व आखिरी मैच जारी है. स्‍कॉटलैंड सुपर-12 में अपना एक भी मैच नहीं जीत पाई है.Also Read - NZ vs AFG, T20 World Cup 2021: भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, न्यूजीलैंड ने हासिल किया 'आखिरी टिकट'

सेमीफाइनल की टॉप-4 में से तीन टीमों का ऐलान हो गया है. पाकिस्‍तान के अलावा इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरी टीम के तौर पर न्‍यूजीलैंड अपनी जगह बना पाती है या फिर भारत को वापसी का मौका मिलता है.

पाकिस्‍तान की टीम को टूर्नामेंट की शुरुआत में फेवरेट के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब वो सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में उबरी है. उसने भारत और न्‍यूजीलैंड जैसी टीमों को बेहद आसानी से मात दी. दूसरी ओर स्‍कॉटलैंड ने क्‍वालीफायर मैचों में अपने सभी तीन मुकाबले जीते थे. हालांकि सुपर-12 में बड़ी-बड़ी टीमों से टक्‍कर लेने के दौरान स्‍कॉटलैंड एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है.

पाकिस्तान की टीम

मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, हैदर अली, सरफराज अहमद.

स्कॉटलैंड की टीम

स्क्वाडकाइल कोएत्जर (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), जॉर्ज मुन्सी, रिची बेरिंगटन, कैलम मैकलियोड, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, सफ्यान शरीफ, अलास्डेयर इवांस, ब्रैडली व्हील, जोश डेवी, क्रेग वालेस, डायलन बज, हमजा ताहिरो