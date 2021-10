T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इस बार इस टूर्नामेंट की मेजबान भारत है लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसका आयोजन भारत की बजाए ओमान और यूएई में हो रहा है. हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के ही हाथ है. ऐसे में इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों ने अपनी-अपनी जर्सी का प्रदर्शन शुरू कर दिया है. पाकिस्तान ने इस जर्सी पर मेजबान देश भारत का नाम न लिखकर यूएई (Pakistan T20 World Cup Jersey) लिखा है. उसकी यह घटिया हरकत एक बार फिर उसे विवादों में घसीट सकती है.Also Read - विराट छोड़ेंगे टी20 कप्‍तानी, शास्‍त्री का कार्यकाल होगा खत्‍म, T20 WC के बाद अब ये सदस्‍य भी छोड़ेगा साथ

आईसीसी के नियमों के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंटों में सभी टीमों को अपने सीने के दाईं और टूर्नामेंट के नाम के साथ-साथ मेजबान देश का नाम और साल लिखना अनिवार्य है. इस लिहाज से यहां 'आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप भारत 2021' लिखा जाना था. लेकिन पाकिस्तान ने भारत की जगह यहां यूएई लिखा है.

हालांकि अभी पाकिस्तान ने अधिकारिक तौर पर अपनी वर्ल्ड कप जर्सी का प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन अगर वह यही जर्सी प्रदर्शित करता है तो इससे बीसीसीआई और आईसीसी उप पर कार्रवाई कर सकते हैं.

आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए गैर अधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो जर्सी प्रदर्शित हो रही है. उस पर भारत की जगह यूएई लिखा हुआ. इससे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को लेकर चर्चाएं तेज हैं.

भारत इस वर्ल्ड कप का आधिकारिक मेजबान है और ऐसे में इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमों को अपनी जर्सी पर ‘आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भारत 2021’ ही लिखना होगा.

सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है. उसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने एक जर्सी पहनी हुई है, जिस पर मेजबान देश की जगह भारत की बजाए यूएई लिखा हुआ है.

