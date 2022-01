Pakistan Allrounder Mohammad Hafeez Retires From International Cricket: पाकिस्तान के सीनियर ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है. इस 41 वर्षीय ऑलराउंडर ने अपने 18 साल के इंटरनेशनल करियर में 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया. वह हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे. पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, यहां उसे अंतिम लम्हों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.Also Read - Under 19 Asia Cup: सेमीफाइनल की तस्वीर साफ, बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत और पाकिस्तान से श्रीलंका

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अपने-अपने टि्वटर पर यह जानकारी साझा की है. पीसीबी ने अपने ट्वीट में हफीज द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें थैंक्यू कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफीज सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं. वह दुनिया भर में जारी लीग क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे. पाकिस्तान के साथ-साथ दुनिया भर में उन्हें क्रिकेट का प्रोफेसर भी कहा जाता है.

Pakistan all-rounder Mohammad Hafeez has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/rpTpT3jp6f

