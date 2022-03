ICC Womens World Cup 2022, Pakistan Women vs India Women, 4th Match: भारत और पाकिस्तान (PAKW vs INDW) की महिला टीमों के बीच 6 मार्च को माउंट माउंगानुई में महिला विश्व कप-2022 का चौथा मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के साथ दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है. भारतीय टीम की कमान मिताली राज (Mithali Raj) के हाथों में है, जिन्होंने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया.Also Read - IND vs SL, 1st Test: 175 रन जड़कर इमोशनल हुए Ravindra Jadeja, बोले- Shane Warne ने मुझे बड़ा मंच दिया था

मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं. पुरुषों में भी ऐसा सिर्फ दो ही खिलाड़ी कर सके हैं, जिनमें जावेद मियांदाद (Javed Miandad) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम शामिल है. मिताली राज ने साल 2000 में अपना पहला विश्व कप खेला था, जिसके बाद मिताली 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 का भी हिस्सा हैं.