एक समय में एक दूसरे के जानी दुष्‍मन बने भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली और सीनियर बल्‍लेबाज रोहित शर्मा मौजूदा वक्‍त में अच्‍छे दोस्‍त बन गए हैं. लॉर्ड्स टेस्‍ट के पांचवें दिन दोनों की मजबूत बोंडिंग का नजारा देखने को मिला.Also Read - India vs England, 2nd Test: शमी-बुमराह के स्‍वागत में लॉर्ड्स की लॉबी से नीचे आई टीम, मिला स्टैंडिंग ओवेशन

कई मौकों पर सोमवार को मैदान पर एक दूसरे की कंपनी को इंज्‍वाय करते हुए नजर आए. एक वक्‍त ऐसा भी था जब विराट कोहली ने रोहित शर्मा को गले से लगा लिया. Also Read - India vs England: Sunil Gavaskar बोले- तकनीकी गड़बड़ी कर रहे हैं Virat Kohli, इसलिए हो रहे हैं आउट

The Duo Rohit – Virat again there bond ❤️

#INDvENG@imVkohli @ImRo45 pic.twitter.com/KRog75RiMl

— Prince 45 🔔🦁 (@prince19M7) August 16, 2021