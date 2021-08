India vs England 2nd Test at Lords: भारतीय टेस्ट टीम की दीवार माने जाने स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की खराब फॉर्म जारी है. लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में दोनों खिलाड़ी सस्ते में ही आउट हो गए. भारत की पहली पारी में पुजारा सिर्फ 9 रन जोड़ पाए वहीं अजिंक्य रहाणे सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.Also Read - LIVE UPDATES India vs England 2nd Test Day 2: दूसरे सत्र का खेल जारी, Jadeja का साथ निभा रहे हैं Ishant

फॉर्म से भटके हुए दोनों ही बल्लेबाजों को इंग्लैंड के दिग्ग्ज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने अपना शिकार बनाया. दोनों खिलाड़ियों एंडरसन से स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा. पुजारा को एंडरसन ने मैच के पहले ही दिन अपना शिकार बनाया था. इसके बाद अजिंक्य रहाणे किसी तरह गुरुवार को तो नाबाद पवेलियन लौटे लेकिन मैच के दूसरे बल्लेबाजी पर उतरे तो वह अपनी पारी की पहली ही गेंद पर एंडरसन का तीसरा शिकार बन गए.

दोनों ही बल्लेबाज पिछले काफी लंबे समय से बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं. पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जरूर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए कई निर्णायक पारियां खेली थीं. इसके अलावा रहाणे ने भी उस दौरे पर मेलबर्न टेस्ट मं शतक जमाया था. लेकिन इस दौरे के बाद दोनों ही बल्लेबाज दबाव में दिख रहे हैं और रन बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है.

ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच भी दोनों फ्लॉप हुए थे. लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में जब दोनों बल्लेबाज फ्लॉप हुए तो फैन्स अपने गुस्से को नहीं रोक पाए. उन्होंने सोशल मीडिया की माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट टि्वटर पर इन दोनों बल्लेबाजों को खूब ट्रोल किया है.

इस फैन ने लिखा, ‘ऐसा लगता है कि रहाणे और पुजारा को भारतीय टीम में इंग्लिश खिलाड़ियों को कैच प्रैक्टिस कराने के लिए चुना गया है. ह समय युवाओं को परखे का है.’

It seems Rahane and Pujara are selected in the Indian team for giving catch practice to the English players. It is time for the youngsters to be tested. — Mayathevar pandiarajan (@MayathevarP) August 13, 2021

इन जनाब ने तो कहा, ‘रहाणे अब टीम पर बोझ हैं.’

Rahane more of liability now #IndvsEng — Anooj (@shikhari09) August 13, 2021

इस फैन ने कहा, ‘खिलाड़ियों की फॉर्म में कमी को दोष न दें. उनकी थकान को भी देखें. उन्हें कौन थका रहा है? यह समय द्रविड़ को लाने का है!! यह बेहतर है कि रवि शास्त्री दादा की भूमिका में व्यस्त रहें.’

#Rahane #BCCI #IndiaVsEngland #TestMatch

Don't blame the players for lack of form . Look at their fatigue too . Who makes them tired ?

Time to bring Dravid !!

Ravi Shastri better remain busy in the role of grandpa !! — AkshayModernPradhan🇮🇳 (@AkshayModern) August 13, 2021

इस फैन ने लिखा, ‘ये पुजारा और रहाणे कभी रन बनाएंगे या नहीं?’