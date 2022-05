भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भले ही क्रिकेट मैदान पर ‘द वॉल’ के नाम से मशहूर रहे, लेकिन मजबूती के साथ खड़े रहने वाली ये दीवार अंदर से बेहद विनम्र है. राहुल द्रविड़ ने अपनी सादगी का परिचय हाल ही में एक बुक इवेंट के दौरान दिया, जहां यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर चुपचाप सबसे पीछे शांत बैठा नजर आया.Also Read - क्‍या BJP से जुड़ने जा रहे हैं राहुल द्रविड़ ? मीडिया में आ रही खबरों पर द वॉल ने दी सफाई

आपको बता दें कि बुक स्टोर में भारत के पूर्व क्रिकेटर जी. विश्वनाथ अपनी किताब पर चर्चा के लिए आए थे. सीनियर क्रिकेटर को सुनने वहां राहुल द्रविड़ भी पहुंच गए. द्रविड़ मास्क लगाकर चुपचाप पीछे बैठ गए. Also Read - भाजपा में शामिल होंगे राहुल द्रविड़? BJP के कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे धर्मशाला, एक तीर से दो निशाने लगाएगी पार्टी!

जब जी. विश्वनाथ की बुक स्टोर पर एंट्री हुई, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को पहचान लिया. राहुल द्रविड़ उनसे बात करने के लिए खुद आगे आए और हैलो कहने के बाद वापस पीछे बैठ गए. Also Read - एशिया कप 2022: संन्यास से लौटे रुपिंदर पाल सिंह एशिया कप में करेंगे भारत की कप्तानी

राहुल द्रविड़ के अंदर सेलिब्रिटी होने का कई रौब नजर नहीं आ रहा है. बिल्कुल एक आम इंसान की तरह द्रविड़ जब पीछे बैठे, तो आस-पास मौजूद लोगों ने तस्वीरें क्लिक कर लीं. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आईं, तो देखते ही देखते वायरल हो गईं.

He finally told people to talk to GRV instead of talking to him because it was an event to celebrate GRV! How can a person who has lead Indian cricket team to so many glories be so humble and down to earth! pic.twitter.com/03KSFlnPn6

— Kashy (@vinaykashy) May 9, 2022