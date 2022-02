रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2021-22) के मुकाबले दिल्‍ली की टीम (Delhi vs Jharkhand) को झारखंड से महज 14 रन से करीबी शिकस्‍त झेलनी पड़ी. एक वक्‍त पर ऐसा लग रहा था कि दिल्‍ली मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगा. उसके पांच विकेट बचे थे और जीत के लिए महज 44 रन की दरकार थी लेकिन पूरी टीम 29 रन पर ऑलआउट हो गई. झारखंड की जीत के जनक शाहबाज नदीम रहे जिन्‍होंने मैच में कुल 10 विकेट निकाले. दोनों पारियों में उन्‍होंने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया.Also Read - Ishan Kishan श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से हुए बाहर, BCCI ने जारी की मेडिकल रिपोर्ट

शुरू से मजबूत स्थिति में था झारखंड

पहले बल्‍लेबाजी के दौरान झारखंड की टीम ने विराट सिंह (103) के शतक के दम पर 251 रन बनाए. जवाब में दिल्‍ली 224 रन पर ऑलआउट हो गया. झारखंड के लिए पहली पारी में 52 रन बनाने वाले मोहम्‍मद नजिम ने दूसरी पारी में 110 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कुमार सूरज के बल्‍ले से भी 131 रन आए. दिल्‍ली की तरफ से ध्रूव शौर्य ने दूसरी पारी में 136 रन बनाए. जोंटी सिद्धू ने 59 रन का योगदान दिया. हालांकि टीम जीत से महज 14 रन से वंचित रह गई. Also Read - INDW vs SAW: विश्‍व कप के वार्म-अप मैच में Harmanpreet Kaur ने जड़ा शतक, भारत के लिए शुभ संकेत

पंजाब ने हरियाणा को हराया

उधर, तेज गेंदबाज बलतेज सिंह और बायें हाथ के स्पिनर अभिषेक शर्मा की शानदार गेंदबाजी से पंजाब ने रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप एफ मैच में रविवार को यहां हरियाणा को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर बोनस सहित सात अंक हासिल किये. Also Read - कुलदीप-सिराज प्लेइंग-11 से थे बाहर, फिर भी अंपायर से मजे लेने का नहीं छोड़ा मौका, Watch Video

हरियाणा ने फॉलोआन करते हुए सुबह अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 149 से आगे बढ़ायी लेकिन उसने 54 रन के अंदर बाकी बचे छह विकेट गंवा दिये. इस तरह से उसकी पूरी टीम 203 रन पर आउट हो गयी. पंजाब को 42 रन का लक्ष्य मिला और उसने प्रभसिमरन सिंह (नाबाद 25) और कप्तान अभिषेक शर्मा (नाबाद 20) की पारियों से बिना किसी नुकसान के 45 रन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की.