Ranji Trophy 2021-22, Jharkhand vs Nagaland, Pre Quarter-Final: झारखंड और नागालैंड (JHKD vs NGL) के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata) में रणजी ट्रॉफी का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें झारखंड के बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (Kumar Kushagra) ने इतिहास रच दिया. कुशाग्र ने 270 गेंदों में 37 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 266 रन की पारी खेली. इसी के साथ कुशाग्र ने पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बल्लेबाज जावेद मियांदाद (Javed Miandad) को पछाड़ दिया है.

कुमार कुशाग्र ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 17 साल 141 दिन की उम्र में 250+ रन की पारी खेली, जबकि जावेद मियांदाद ने साल 1975 में यह कारनामा 17 साल और 311 दिन की उम्र में किया था. टॉप-3 खिलाड़ियों में झारखंड के ईशान किशन (Ishan Kishan) का नाम भी है, जिन्होंने 18 साल 111 दिन की उम्र में यह मुकाम छुआ था.

17 साल 141 दिन – कुमार कुशाग्र, झारखंड बनाम नागालैंड, 2022

17 साल 311 दिन – जावेद मियांदाद, कराची वाइट्स बनाम NBP, 1975

18 साल 111 दिन – ईशान किशन, झारखंड बनाम दिल्ली, 2016

The batting blitz continues! 👍 👍

2⃣5⃣0⃣ up for Kumar Kushagra. 👏 👏

Jharkhand move closer to the 650-run mark against Nagaland.

Follow the match ▶️ https://t.co/Ng12bRPPu5#RanjiTrophy | #PQF | #JHAvNAG | @Paytm pic.twitter.com/iK52BVLlzr

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 13, 2022