रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2021-21) सीजन की शुरुआत 10 फरवरी से होने जा रही है. 39 साल के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) भी इस सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे. श्रीसंत केरल की रणजी टीम का हिस्‍सा बन गए हैं. केरल रणजी टीम ने मंगलवार को अपनी 20 सदस्‍यीय टीम का ऐलान किया. सचिन बेबी (Sachin Baby) इस टीम के कप्‍तान होंगे. आमतौर पर संजू सैमसन (Sanju Samson) इस टीम के कप्‍तान होते हैं लेकिन वो इस वक्‍त बेंगलुरू स्थित राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. श्रीसंत बीते साल भी भारत के घरेलू क्रिकेट में सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी और विजय हजार ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए थे. हालांकि बैन हटने का बाद यह पहला मौका होगा जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते हुए दिखेंगे.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला खेलने का मौका

श्रीसंत (S Sreesanth) पर आईपीएल 2012 में स्‍पॉट फिक्सिंग (Spot Fixing) के आरोप लगे थे. जिसके बाद बीसीसीआई ने उनपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद साल 2020 में उनका प्रतिबंध खत्‍म हो गया. इसके बाद से ही वो घरेलू क्रिकेट के माध्‍यम से टीम इंडिया में वापसी की इच्‍छा जता चुके हैं. हालांकि बढ़ती उम्र और कम होते अवसरों को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल नजर आता है.

आईपीएल ऑक्‍शन पर नजर

एस श्रीसंत की नजर बेंगलुरू में 12 और 13 फरवरी को होने वाले ऑक्‍शन पर भी रहेगी. उन्‍होंने अपना नाम आईपीएल के लिए भेजा है. हालांकि देखना होगा कि कोई फ्रेंचाइजी उनपर दांव लगाती है या नहीं. इससे पहले वो केरल और हरियाणा के बीच रणजी मैच में खेलते हुए नजर आएंगे.