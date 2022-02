Ajinkya Rahane Back in Form smashed Century in Ranji Trophy: भारतीय टेस्ट टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के फैन्स के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से रनों के लिए तरस रहे रहाणे ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2022) टूर्नामेंट का आगाज अपने बेहतरीन नाबाद शतक से किया है. मुंबई की टीम सौराष्ट्र के खिलाफ अपने पहले मैच के पहले ही दिन संकट में घिर गई थी, कप्तान पृथ्वी साव (1) समेत उसके शीर्ष तीन विकेट सिर्फ 44 रन पर सिमट गए थे. इसके बाद अनुभवी (Ajinkya Rahane) रहाणे (108*) ने युवा बल्लेबाज (Sarfaraz Khan) सरफराज खान (121*) के साथ शतक जमाकर मुंबई को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है. स्टंप के वक्त मुंबई ने 3 विकेट पर 263 रन बनाकर पहले दिन का खेल खत्म किया.Also Read - Ranji Trophy: IPL से पहले Manish Pandey ने मचाया तहलका, 22 बाउंड्री की मदद से ठोके 156 रन

नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रहाणे से संयम के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने सरफराज के साथ सही तालमेल से पारी को संवारा और फिर शुरुआत में लड़खड़ाई मुंबई को बड़े स्कोर की ओर ला दिया. मैच के दूसरे दिन मुंबई को अपने दोनों बल्लेबाजों से इस पारी को और भी बड़े स्कोर में बदलने की उम्मीद होगी. Also Read - Maharashtra News: यू-ट्यूबर 'हिन्दुस्तानी भाऊ' को मिली जमानत, जानें किस आरोप में जेल में थे बंद

82 टेस्ट मैच का अनुभव रखने अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) का फॉर्म में आना भारतीय टेस्ट टीम के लिए भी राहत की खबर है. रहाणे लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वह मेलबर्न टेस्ट 2020 में शतक जमाने के बाद कोई शतक नहीं जमा पाए थे. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीन अंकों के स्कोर पर आने से उन्होंने भारतीय चयनकर्ताओं को तब बड़ी राहत दी है, जब वह रहाणे की टीम में जगह बने रहने पर विचार कर रहे होंगे और अब विराट कोहली (Virat Kohli) के कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय टीम को नया टेस्ट कप्तान भी चुनना है. Also Read - IND vs WI- कप्तान Rohit Sharma ने Shreyas Iyer का बढ़ा दिया वर्कलोड, बोले- करना होगा यह काम

Stumps Day 1: Mumbai – 263/3 in 86.6 overs (S N Khan 121 off 219, Ajinkya Rahane 108 off 250) #SAUvMUM #RanjiTrophy

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 17, 2022