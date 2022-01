कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के चलते अभी तक ब्रेक पर चल रहे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के नए सीजन का आगाज होने वाला है. बीसीसीआई के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि इस बार लाल गेंद वाले इस प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. इस साल इस टूर्नामेंट की शुरुआत 13 जनवरी से होनी थी लेकिन देश कोविड- 19 (Covid 19) की तीसरी लहर के चलते चलते इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा. अब प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता की शुरुआत एक बार फिर 3 फरवरी से हो रही है.Also Read - कोच द्रविड़ को ढूंढने होंगे ऐसे युवा खिलाड़ी जो अगले 4-5 सालों में टीम इंडिया को आगे ले जाएंगे: शास्त्री

बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'बोर्ड ने तय किया है कि रणजी ट्रॉफी का यह सीजन दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहले चरण में हमने लीग स्टेज के मैचों को आयोजित करने का फैसला लिया है, जबकि नॉकआउट मैच जून में शुरू होंगे.'

बता दें रणजी ट्रॉफी में 38 टीम भाग लेती हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चाहता है कि इस घरेलू टूर्नामेंट का उसकी प्रतिष्ठित टी20 लीग आईपीएल (IPL 2022) से टकराव न हो. बोर्ड ने आईपीएल के आयोजन की योजना बना ली है और माना जा रहा है कि 27 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में एक ही चरण में रणजी ट्रॉफी का आयोजन संभव नहीं लगता है.

My team working closely to mitigate any kind of health risk caused by the pandemic,while ensuring a highly competitive red-ball cricket contest.Ranji Trophy is our most prestigious domestic competition,which has been providing Indian Cricket with an enviable talent pool: Jay Shah

