Sarfaraz Khan Ranji Trophy Records: मुंबई के युवा बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को लाल गेंद का फॉर्मेट खूब रास आने लगा है. वह इन दिनों भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में खेल रहे हैं और इस सीजन की अपनी पहली ही पारी में उन्होंने 275 रन की धमाकेदार पारी खेलकर शानदार आगाज किया है. अगले कुछ ही दिनों में आईपीएल (IPL 2022) की शुरुआत हो रही है और उससे पहले इस युवा बल्लेबाज के प्रचंड फॉर्म में होने से उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) भी खूब उत्साहित होगी.

दिल्ली ने उन्हें सिर्फ बेस प्राइज 20 लाख रुपये में अपने नाम किया है. सरफराज रणजी ट्रॉफी में अपनी पिछली 9 पारियों में 1195 रन बना चुके हैं. इस बार जब आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम नीलामी में सामने आया तो दिल्ली के अलावा किसी भी और टीम ने उनके नाम में दिलचस्पी नहीं दिखाई.

नतीजा वह सिर्फ अपने बेस प्राइज में ही दिल्ली को मिल गए. लेकिन दिल्ली को उम्मीद होगी कि अपनी रणजी ट्रॉफी की लय को वह आईपीएल में भी कायम रखें, जिससे टीम को फायदा मिल सके. इस बार सरफराज के नाम पर आईपीएल में पैसा न बरसने का कारण उनकी सफेद बॉल से खराब फॉर्म है.

The moment when Sarfaraz Khan reached his ton v Saurashtra in Ahmedabad pic.twitter.com/KXiwEm92wc

वह पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी फेल हुए थे और इसके अलावा बीते साल वह पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेले थे तो उन्हें सिर्फ 2 ही मैच खेलने का मौका मिला था और तब वह दोनों पारियों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसके चलते ही आईपीएल में दिल्ली के अलावा किसी भी फ्रैंचाइजी ने उनके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

2⃣7⃣5⃣ of the best 🤩

Absolute domination from Sarfaraz Khan against the #RanjiTrophy defending champions 🔥#YehHaiNayiDilli #SAUvMUM pic.twitter.com/ZFFt8JS7kD

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 18, 2022