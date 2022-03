S. Sreesanth Picked Wicket in Ranji Trophy And Kissed The Turf: स्पॉट फिक्सिंग में 7 साल लंबी सजा काटकर क्रिकेट में लौटे एस. श्रीसंत (S. Sreesanth) इन दिनों रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2022) में अपनी होम टीम केरला के लिए खेल रहे हैं. 39 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने लाल गेंद से जब अपना पहला विकेट हासिल किया तो वह थोड़े भावुक नजर आए और उन्होंने इस विकेट का जश्न पिच को चूमकर उसे दंडवत प्रणाम कर मनाया. दरअसल केरला एक्सप्रेस रणजी ट्रॉफी में 9 साल बाद ट्रैक पर लौटी है और जब उन्होंने अपना पहला विकेट हासिल किया तो उन्होंने इस खास अंदाज में इसका जश्न मनाया. श्रीसंत ने अपने विकेट का यह वीडियो अपने टि्वटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया है.Also Read - IPL 2022: चेन्नई सुपर किंग्स को झटका, 14 करोड़ी Deepak Chahar शुरुआती सीजन से बाहर

हालांकि श्रीसंत का यह वीडियो इस सीजन रणजी ट्रॉफी में उनके पहले मैच का है, जिसे केरल ने मेघालय के खिलाफ पारी और 166 रन से जीता. इस तेज गेंदबाज ने इस मैच की पहली पारी में 11.5 ओवर फेंककर 40 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद मैच की दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इसके बाद इस तेज गेंदबाज को केरल के दूसरे मैच में गुजरात के खिलाफ प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. केरल ने यह मैच भी आसानी से अपने नाम कर लिया है. Also Read - IPL 2022: 14 या 15 मार्च से प्रैक्टिस शुरू करेंगी टीमें, महाराष्ट्र सरकार ने इन 5 जगहों को दी मंजूरी

अब एलीट ग्रुप A में मौजूद केरल की टीम अपना तीसरा मैच मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस तेज गेंदबाज को प्लेइंग XI में फिर से जगह मिल पाएगी. Also Read - IPL 2022 में अनसोल्ड Suresh Raina, का नया ट्वीट, पुष्पा अंदाज में बोले- फायर है मैं

Victory is always possible for the person who refuses to give up. Your perseverance is unmatchable. That bowing down after your first wickets shows your devotion, passion and love for the game. #respect @sreesanth36 https://t.co/03WHndNjzI

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) March 2, 2022