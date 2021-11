टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में भारतीय टीम का प्रदर्शन लचर साबित हुआ है. भारतीय टीम को इस विश्व कप में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. लेकिन टीम इंडिया अपने पहले ही पड़ाव में पहले दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है. विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्व वाली टीम अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान से हारी तो दूसरे मैच में उसने दो बदलाव किए और अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया. इसके बावजूद टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत नहीं मिल पाई. पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने खिलाड़ियों के इस अदल-बदल की तीखी आलोचना की है. उन्होंने कहा टीम मैनेजमेंट टीम में स्थिरता नहीं ला पाया है.Also Read - मोहम्मद रिजवान-बाबर आजम की शतकीय साझेदारी से नामीबिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान

गौतम गंभीर मंगलवार को पाकिस्तान बनाम नामीबिया (PAK vs NAM) मैच में कॉमेंट्री कर रहे थे. इस दौरान जब बुधवार को भारत के अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का जिक्र छिड़ा तब गंभीर ने यह बात कही. गंभीर इस बात से खासे नाराज थे कि एक हार के बाद भारतीय टीम ने अपने दूसरे मैच में कई परिवर्तन कर दिए. टीम के खिलाड़ियों के बैटिंग क्रम को ही बदल दिया. यह टीम में दहशत का बटन दबाने जैसा है, जबकि टीम को अपनी योजनाओं पर टिके रहना था. Also Read - PAK vs NAM Highlights: पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से हराया, सेमीफाइल में की एंट्री

गंभीर ने कहा, ‘भारतीय टीम बड़े टूर्नामेंट में एक-एक मैच बाद जिस तरह के बदलाव कर देती है. उससे पूरी टीम के खिलाड़ियों में असुरक्षा की भावना दिखती है. यही टीम इंडिया ने 2019 वर्ल्ड कप में किया था. उसने सेमीफाइनल मैच में दिनेश कार्तिक और रिषभ पंत को ऊपर क्रम में खिलाया था, जबकि इससे पहले नंबर 4 और 5 पर वह किसी और खिलाड़ी को मौका दे रहे थे.’ Also Read - एक कैलेंडर साल में 900 T20I रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद रिजवान

उन्होंने कहा, ‘ऐसा ही उसने यहां किया है, जब भारतीय टीम के सामने हर हाल में जीत का मैच है. तब उसने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ओपनिंग से हटाकर ईशान किशन (Ishan Kishan) को खिला दिया. विराट खुद नंबर 4 पर आए, रोहित को 3 पर खिलाया गया.’

40 वर्षीय गंभीर ने कहा, ‘2019 वर्ल्ड कप में भी जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हुई थी, तब भी हमने टीम स्थिरता पर बात की थी. तब भी दिनेश कार्तिक और रिषभ पंत को ऊपर खिलाया गया था. इस बार भी जब टीम मुश्किल में फंसी तो टीम के बैटिंग ऑर्डर बदल दिए गए. टीम मैनेजमेंट का यही काम होता है कि जब मैच में हार भी जाएं तो वह टीम में स्थिरता को बनाए रखे और अपनी प्रकियाओं पर भरोसा रखे भले रिजल्ट हार हो या जीत हो. टीम मैनेजमेंट को सिर्फ नेट सेशन आयोजित करने के लिए नहीं रखा जाता, उसे इसी योजनाओं के लिए भी नियुक्त किया जाता है.’