भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर (ICC Test Cricketer of the Year) पुरस्कार के लिए नामित किया है. इस फेहरिस्त में कुल 4 खिलाड़ी शामिल हैं. अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root), न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज काइल जैमिसन (Kyle Jamieson) और श्रीलंका के ओपनर दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) का नाम शामिल है.

चेन्नई में जन्मे 35 वर्षीय अश्विन ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में कुल 52 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने इस नॉमिनेशन तक कु 8 टेस्ट मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने अपने बल्ले से भी 337 रनों का योगदान दिया है, जिसमें एक शतक भी शामिल है.

