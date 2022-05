RCB Haul of Fame- Chris Gayle and Ab de Villiers रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मंगलवार को फ्रेंचाइजी के हॉल ऑफ फेम की घोषणा की. सात साल तक आरसीबी को सेवाएं देने वाले क्रिस गेल और 10 साल तक टीम के लिए खेल चुके एबी डीविलियर्स को विशेष सम्‍मान से नवाजा गया. आरसीबी का मानना है कि ये दोनों वो महान बल्‍लेबाज हैं जिन्‍होंने फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. टीम के ही पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने दोनों क्रिकेटर्स को टीम के लिए शानदार प्रदर्शन पर श्रद्धांजलि दी.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

विराट ने कहा, "ये सच में बेहद खास है कि आप दोनों के नाम मैं हॉल ऑफ फेम के लिए घोषित कर रहा हूं. हमनें इतने सालों में देखा है कि कैसे आपने आईपीएल को बदला है. आईपीएल आज जहां भी है इन दोनों भी भूमिका इसमें बेहद खास है. मैंने एबी डीविलियर्स के साथ इस फ्रेंचाइजी में 11 साल और क्रिस गेल के साथ सात साल क्रिकेट खेला है. दोनों की शुरुआत साल 2011 में हुई. यह साल मेरे लिए बेहद खास रहे. मैं साल 2011 में आप दोनों से मिला. आपके साथ खेलना शुरू किया. बहुत सारे सालों तक आरसीबी ने अपके शानदार खेल का अनुभव किया."

विराट कोहली ने कहा, "मुझे आज भी कुछ पल याद हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं. एबी के साथ साल 2016 में गुजरात की टीम के खिलाफ हम दोनों के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप बनी थी. पहली बार मुझे साथ रहकर अनुभव हुआ कि वो कितने शानदार बल्‍लेबाज हैं. मैं उस वक्‍त काफी हैरान था. मुझे विश्‍वास नहीं हो रहा था कि मैं क्‍या देख चुका हूं. उनके साथ दूसरी याद तब की है जब हम दोनों ही रन बनाने में जूझ रहे थे."

आरसीबी के पूर्व कप्‍तान ने कहा, “बहुत ज्‍यादा लोगों का शायद यह नहीं पता है कि डिर्क नानेस आरसीबी में ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर डिर्क नानेस के रिप्‍लेसमेंट के रूप में आए थे. क्रिस सीजन के पहले चार मैचों के बाद टीम से जुड़े थे. वो जमैका में चिल आउट कर रहे थे. वो आए और उसी साल दो शतक और सात अर्धशतक जड़ दिए. उनसे जुड़ी दूसरी याद 175 रन की नाबाद पारी है. मैं बेहद खुशकिस्‍मत हूं कि मैं इन दोनों दिग्‍गजों के साथ खेल पाया हूं.”