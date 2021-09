RCB vs CSK, Dream11 Team Prediction Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings – Captain, Vice Captain

आईपीएल 2021 के 35वें मुकाबले में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच अहम भिड़ंत होनी है. दोनों ही टीमें इस वक्‍त अंकतालिका में शीर्ष चार में शुमार हैं ऐसे में ऐसे में यह मैच काफी रोमाचंक हो सकता है.

यूएई पहुंचने के बाद अपने पहले ही मुकाबले में चेन्‍नई ने मुंबई इंडियंस को मात दी थी. ऐसे में उनके हौंसले बुलंद होंगे. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यूएई के अपने पहले मैच में फिसड्डी साबित हुई. पूरी टीम 92 रन पर ऑलआउट हो गई और कोलकाता ने इस मुकाबले को महज 10 ओवरों में ही जीत लिया था.

मेरी ड्रीम11 टीम (RCB vs CSK, My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: एबी डीविलियर्स

उपकप्‍तान: सुरेश रैना

बल्‍लेबाज: विराट कोहली, देवदत्‍त पडीक्‍कल, रुतुराज गायकवाड़

विकेटकीपर: महेंद्र सिंह धोनी.

ऑलराउंडर: ड्वेन ब्रावो, ग्‍लेन मैक्‍सेवल

गेंदबाज: मोहम्‍मद शमी, युजवेंद्र चहल, लुंगी एनगिडी.

ड्रीम11 गुरू प्रिडिक्‍शन (RCB vs CSK, Dream11 Guru Prediction)

ड्रीम11 टीम के इस समीकरण में दोनों टीमों के युवा क्रिकेटर्स के साथ-साथ अनुभव की भी कोई कमी नजर नहीं आती है. टीम में दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर ग्‍लेन मैक्‍सेवल और ड्वेन ब्रावो को जगह दी गई है. कप्‍तान के रूप में एबी डीविलियर्स को चुनने और सुरेश रैना को उपकप्‍तान बनाने से दोगुना फायदा हो सकता है. डीविलियर्स पिछले मैच में फ्लॉप जरूर रहे थे लेकिन इंट्रा-स्‍क्‍वाड मैच में उन्‍होंने शतक भी जड़ा था.

लाइव स्‍ट्रीमिंग (RCB vs CSK, Live Streaming)

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच सीरीज का 35वां मुकाबला शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाना है. यह मैच स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है. Hotstar App के माध्‍यम से मैच को मोबाइल पर भी देखा जा सकता है.